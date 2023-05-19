İtalya'da sel felaketi: Can kaybı sayısı artıyor

İtalya'nın Emilia Romagna bölgesinde yoğun yağışların ardından meydana gelen sel felaketinde ölenlerin sayısı 13'e çıktı. Binlerce kişinin evini terkettiği İtalya'da acil durum ilan edilmesi bekleniyor.

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İtalya'daki sel felaketi'nin bilançosu ağır oldu. Hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi.

Emilia Romagna bölgesinde hafta başında etkili olan yağışların yol açtığı sel felaketi hayatı felç etti.

Su baskınına uğrayan belde sayısı 42'ye çıktı. 10 bin kişi evini terk etmek zorunda kaldı. Yaklaşık 34 bin haneye elektrik verilemiyor...

Bölgede halk yardım bekliyor. Bazı noktalarda ordu birliklerinin yardım için sahaya indiği ifade edliyor.

Bölgede su baskınları ve heyelanlar sebebiyle ulaşıma kapanan yolların açılması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Çevre ve Enerji Güvenliği Bakanı Gilberto Pichetto, selden ciddi şekilde etkilenen Emilia Romagna bölgesi için "felaket durumu" ilan edeceklerini bildirmişti. İtalya Başbakanı ise gelişmeleri G7 zirvesi için gittiği Japonya'dan takip ediyor.

Diğer yandan, Formula 1 yönetimi, Emilia Romagna'daki sel felaketi dolayısıyla 19-21 Mayıs'ta Imola'da yapılması gereken Emilia Romagna Grand Prix'sinin iptal edildiğini açıkladı.

# italya # sel felaketi # formula 1

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