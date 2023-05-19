Kolombiya’da mucize kurtuluş

Kolombiya'dan gelen bir mucize haberi dünyanın gündemine oturdu. 1 Mayıs tarihinde Amazon Yağmur Ormanlarına düşen bir uçaktan tam 2 hafta sonra 4 çocuk sağ şekilde kurtarıldı. Çocuklardan en büyüğü 13 yaşındayken en küçüğü ise 11 aylık.

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Kolombiya'daki Amazon yağmur ormanlarına düşen uçaktan bulunan 4 çocuğu arama çalışmaları sonuçlandı. 2 haftadır devam eden aramalar sonucu, çocukların 4'ü de sağ olarak bulundu.

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro'nun 'gerçek bir mucize' sözleriyle paylaştığı haber, yüreklere su serpti. En büyüğü 13 yaşında olan ve en küçüğü 11 aylık olan çocukların kurtarılışı ülke çapında sevinçle karşılandı.

Yerel basında yer alan haberlere göre kardeşlerin en büyüğü 13 yaşındaki Lesly, kardeşlerini hayatta tutabilmek için ormanlık alanda geçici bir barınak kurdu.

Kurtarma ekipleri de çocukları buldukları alanda bitki örtüsünden yapılmış derme çatma bir geçici barınak olduğunu doğruladı. Geçici barınağın olduğu alandaki atıklar, çocukların günlerdir meyve yiyerek hayatta kaldıklarını ortaya çıkardı.

# Kolombiya # amazon

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