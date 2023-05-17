ABD'den PKK'ya tank eğitimi

ABD, Suriye'de PKK'yı eğitmeye devam ediyor. Deyrizor'daki bölücü terör örgütü üyeleri, ABD aslerlerinden tank kullanma eğitimi aldı.

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ABD ordusu PKK/PYD'yi iktisadi ve askeri yardımlarını sürdürüyor. PKK/PYD'nin Suriye'de işgal ettiği bölgelerde eğitimler hız kazandı.

ABD askerleri, Deyrizor ilindeki PKK/YPG'li teröristlere tank kullanma eğitimi verdi.

Koniko gaz sahası yakınlarında verilen eğitimde teröristler tank üstünde eğitim almanın yanı sıra ABD yapımı TOW tanksavarların kullanımı hakkında da bilgi aldı.

Teröristlerin aynı noktada aldığı bir diğer eğitimse topçu atışları ve havan topları konusunda oldu.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# abd # pkk # suriye # Deyrizor

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