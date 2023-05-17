İsrail ve GKRY'den doğal gaz anlaşması

Pandemi sonrası ABD'nin Rusya yaptırımları enerji krizini alevlendirdi. ABD'nin LNG vaatlerinin pahalıya patladığı Batı ülkeleri gözünü, Doğu Akdeniz'e çevirdi.



Batılı liderler Yunanistan ve Rum yönetimi ile İsrail arasındaki anlaşmanın hızlandırılmasını istedi. 18 ayda tamamlanarak Avrupa'ya doğalgaz taşıyacak boru hattı anlaşmasında son dönemece girildi.



ABD'nin de desteğini alan Rum tarafı anlaşmayı imzalamak için Tel Aviv'e gidecek. Açıklamayı Rum Enerji Bakanı yaptı. Rum Enerji Bakanı George Papanastasiou da resmi anlaşmayı imzalamak için İsrail'i ziyaret edeceğini duyurdu. Doğu Akdeniz sahasında bulunan doğalgazın sıvılaştırılarak gemilerle Avrupa'ya taşınacağını söyledi.



Papanastasiou bu ay içinde sözde kendi münhasır ekonomik bölgesinde ruhsatı olan enerji şirketleriyle bir araya geleceğini de ifade etti. Bu şirketler arasında Fransız Total, İtalyan Eni, ExxonMobil ve Chevron olduğunu kaydetti.



Yunanistan ise bu süreçte kendi iç politikasındaki çalkantılarla uğraşıyor. Ülke 21 Mayıs'ta seçime gidiyor. Kiriakos Miçotakis'in partisi Yeni Demokrasi Partisi ND ve ana muhalefetteki Sol Radikal Koalisyon SYRİZA'nın mecliste çoğunluğu sağlayamayacağı, hükümeti kuramayacağı belirtiliyor. Atina'da seçimlerin ikinci tura kalacağı öngörülüyor.



Ekonomik kriz, genç işsizlik ve nitelikli insan göçünün durdurulamaması, 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazası ve Telekulak soruşturması seçmenin kararında etkili olacağı belirtiliyor.