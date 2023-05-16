Kadirov o tankın üstünde böyle gövde gösterisi yaptı

Çeçen lider Ramazan Kadirov, Rus ana muharebe tankı T-72 üstünde bir video paylaştı. Kadirov paylaşımına ABD yapımı Abrams tanklarını tiye alarak başladı.

Çeçenistan'ın devlet başkanı Ramazan Kadirov, Telegram hesabından bir video paylaştı. Videoda Kadirov'un Rus yapımı ana muharebe tankı T - 72'nin tepesinde olması ilgi gördü.

Kadirov paylaşımına ABD yapımı Abrams tanklarını tiye alarak başladı. Kadirov tank ile ilgili "Savaş gücü, kontrol, koruma ve kullanım kolaylığı açısından yabancı teçhizatı geride bırakır. Onunla herhangi bir saldırı bir yatta balık tutmak gibidir, bir zevk!" dedi.

# kadirov # çeçenistan # tank

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