İsrail askeri Kıbrıs'a çıktı

Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve İsrail Silahlı Kuvvetleri, Ada'da Agapinor-2023 tatbikatı düzenledi. Rum tarafından yapılan açıklamada tatbikatın, 'Doğu Akdeniz'deki mükemmel ilişkiyi vurguladığı' kaydedildi.

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Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve İsrail arasında Türkiye ve KKTC'ye karşı kurulan silahlı ittifak, her geçen gün daha da derinleşiyor.

Son olarak Ada'da düzenlenen Agapinor-2023 Tatbikatı'na çok sayıda İsrail askeri katıldı.

7-11 Mayıs 2023 tarihleri arasında düzenlenen tatbikatta, iki ordunun birlikte çalışabilirliğinin ve muharebe kabiliyetlerinin geliştirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Rum Milli Muhafız Ordusu'nun yaptığı açıklamada "Tatbikat Doğu Akdeniz bölgesinde istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesine katkıda bulunan iki ülke arasındaki mükemmel ilişkiyi vurgulamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Son yıllarda Güney Kıbrıs'a iyice yerleşmeye başlayan İsrail'in, önümüzdeki dönemde Rumlara Demir Kubbe hava savunma sistemi vermesi bekleniyor. İki ülke arasındaki anlaşma geçen yıl imzalanmıştı.

# israil # güney kıbrıs # türkiye # KKTC

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