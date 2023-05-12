Yüzlerce roketin İsrail'i vurma anı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden 803 roket atıldığını ve bunlardan 179'unun önlendiğini bildirdi. Gazze Şeridi'ndeki Filistinli kitleler, Kudüs Tugayları sözcüsünün çağrısı üzerine cami hoparlörlerinden tekbirler söyleyerek dışarı çıktı.

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İsrail ordusu, Gazze'deki "İslami Cihat" hareketine ait 4 roketatar ve havan topu fırlatma sahasını bombaladığını iddia etti.

Kudüs Tugayları tarafından yapılan bir açıklamada, Filistin direnişinin, suikastlara ve Filistin halkına yönelik devam eden saldırganlığa yanıt olarak, Al-Baha'da "Tel Aviv"i ve işgal altındaki şehirleri yoğun füze yağmuru ile vurmaya devam ettiği doğrulandı.

Filistin direniş gruplarının yaptığı açıklamada İsrail işgalini Gazze Şeridi'nde devam eden saldırısı sırasında evleri bombalama politikasına geri dönmemesi konusunda uyarmıştı.

Kaynak: Unews

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