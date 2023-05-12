Suriye'den Türkiye açıklaması: "PKK'yı bitirecek yolun taşları döşendi"

Suriye, son dönemde bölge ülkeleriyle diyalog adımlarını arttırdı. Suriye Dışişleri Bakanı bir dizi ülkeyi ziyaret etti. Şam, başta İran Cumhurbaşkanı olmak üzere komşu ülkelerden resmi heyetleri ağırladı. Suriye 12 yıl sonra Arap Birliği’ne döndü.



Son olarak Türkiye, Suriye, İran ve Rusya'nın dışişleri bakanları, Rusya’nın başkenti Moskova’da buluşmuştu. Suriye’de, iktidardaki Baas Partisi milletvekili Dr. Nabil Toumeh, Rusya’daki görüşmeleri ‘başarıya giden yolun yapıtaşları’ olarak değerlendirdi.



United World International haber sitesine konuşan Dr. Toumeh, Türkiye ve Suriye arasında köklü tarihi bağlar olduğunu söyledi. İki ülkenin anlaşmasının, bölgedeki PKK/YPG sorununu kökünden çözeceğini vurguladı.



