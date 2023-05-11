Gazze'den İsrail'e misilleme: Atılan füzeler böyle görüntülendi
İsrail'in saldırılarına karşı direnen Gazze'den İsrail'e füze atışları gerçekleştirildi. Gazze'den atılan füzeler Tel Aviv başta olmak üzere bir kaç noktayı hedef aldı.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ndeki saldırılarını sürdürürken Filistinli gruplar da bu saldırılara roket atışlarıyla karşılık verdi. Gazze'den atılan bazı roketler, İsrail'in Demir Kubbe sistemi tarafından imha edildi. Atılan roketler Gazze kentinden görüntülendi.
Filistinli direnişçiler, İsrail'in saldırıları sonrası "Hürlerin İntikamı" isimli misilleme operasyonu başlattıklarını duyurmuştu.