Rusya’dan Kılıçdaroğlu'na Atatürklü yanıt

Rusya'yı hedef alan CHP Genel Başkanı'na Atatürk'ün vizyonu hatırlatıldı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Kılıçdaroğlu'nun seçimlere müdahale suçlamalarını kesinlikle kabul etmediğini belirtti. Peskov, Kılıçdaroğlu'nun söz konusu açıklamasının, Atatürk'ün vizyonuna aykırı olduğu belirtildi

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimlerine Rusya'nın müdahale ettiği iddialarına bir yanıt daha geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’nın Türk halkının yapacağı seçimi saygı ile karşılayacağını vurguladı.

Peskov, Türkiye muhalefetinin bu açıklamasını hayal kırıklığı ile karşıladıklarını söyledi, Atatürk vurgusu yaptı.

Kılıçdaroğlu ellerinde kanıt olduğunu öne sürmüştü. Kremlin Sözcüsü “Muhalefet lideri, elinde kanıt olduğunu söyledi, şimdiye kadar onları sunmadı. Bunu yapamayacağından eminiz, çünkü aslında kanıt yok” ifadelerini kullandı.

# kemal kılıçdaroğlu # peskov

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