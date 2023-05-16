Ukrayna Rusya'ya karşı Avrupa'da ikna turunda: İngiltere'den silah ABD'den "yalan haber"

Beklediği yardımı bir türlü alamayan Ukrayna, Avrupa'da destek turunda. Rusya ise Ukrayna harekatında yeni dalga operasyonunda...

Ukrayna Devlet Başkanı Vlodomir Zelenskiy, İtalya, Almanya, Fransa'dan sonra İngiltere'nin kapısını çaldı. "Savaşı bitirmek" için mühimmat ve savaş uçakları istedi. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, uzun menzilli İHA ve ağır silah sözü verdi.

Zelenskiy, Avrupa'daki müttefikleri ile “jet koalisyon” oluşturmak istediğini söyledi. Sunak ise Ukraynalı pilotların eğitiminin yakın zamanda başlayacağını kaydetti.

Zelenskiy Avrupa turundayken Ukrayna ateş altındaydı. Rusya Kiev, Liviv ve Odessa başta olmak üzere yeni dalga operasyonu başlattı.

Kiev ve çok sayıda kent gece boyunca Rus güçlerinin İHA'larıyla vuruldu. Rusya hedefin neonazi karargahları olduğunu duyurdu. Bahmut'ta ise mermisiz kalan Ukrayna ordusu kaçarken ABD psikolojik harekâta girişti.

ABD basını Wagner Kurucusu Yevgeniy Prigojin'in Kiev ile görüştüğünü, Rusya adına aldıkları toprakları Ukrayna ordusuna bırakmayı teklif ettiğini yazdı. Wagner Başkanı haberleri yalanladı. Bu haberlerin Rusya'nın etki alanını daraltmak, askeri birliği yıpratmak için kurgulandığını vurguladı.

Bir yandan ise ABD gündeminde Ukrayna yardımları tartışılıyor. Borç limiti görüşmelerine hazırlanan ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı yardımları yaz ortasında tamamen bitebileceği konuşuluyor.

ABD-Rusya ilişkilerinde de yeni bir kriz var... Rusya'daki ABD Büyükelçiliği'nin eski bir çalışanı, "komplo" suçlamasıyla Vladivostok'ta gözaltına alındı. ABD Moskova'dan Robert Shonov adlı çalışanın iadesini istedi.