Trump'a kurmaca soruşturma

Donald Trump'ın 2016 seçimlerini Rusya'nın müdahelesi ile kazandığı iddialarının CIA planı olduğu ortaya çıktı. Oyunu hazırlayan ise Hilary Clinton, Barack Obama ve Joe Biden.



Süreç 2016 ABD Başkanlık seçimlerinde Rusya'nın müdahele ettiği iddiasıyla açılan FBI soruşturması ile başladı. 2,5 yıl süren soruşturmanın ardından Donald Trump'ı suçlu çıkaracak bir delile ulaşılmamış ve dosya kapanmıştı. Ancak 2019 yılında FBI soruşturmanın perde arkasını araştırmak için savcı John Durham görevlendirildi. Durham 4 yıl sonra incelemelerini tamamladı.



Durham'ın hazırladığı 300 sayfadan fazla olan rapor kamuoyu ile paylaşıldı. ABD Adalet Bakanlığı ve FBI'ın iddialara dair herhangi bir gerçek kanıtı olmadığı anlaşıldı. Savcı Durham, "Bu soruşturma hiç başlatılmamalıydı" dedi.



ABD basınına sızdırılan CIA raporlarına göre soruşturmanın arkasında Hilary Clinton var. Clinton 2016 seçimlerinde Rusya'nın müdahalesi üzerinden Trump'a yönelik algı operasyonu planladı.



CIA planı Barack Obama ve Joe Biden'in onayına sundu. Planın onaylanması ile CIA yıllardır Donald Trump'a yönelik yıpratma operasyonu yürüttü.



Beyaz Saray'dan iddialara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Ama eski başkan Donald Trump, Durham'ın tespitlerini paylaşarak yeniden adaylık sürecinden açılan davalara işaret etti. Soros eliyle yine benzer bir operasyonun yürütüldüğünü kaydetti.



ABD gündemine bomba gibi düşen rapor ve iddialar sonrasında ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi Başkanı Jim Jordan açıklama yaptı. Durham'ın gelecek hafta Kongre'de ifade vermesi için Adalet Bakanlığıyla görüştüklerini söyledi.