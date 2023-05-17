İngiliz ekonomistten skandal çağrı: Londra'dan piyasalara seçim operasyonu

Seçim öncesi Kılıçdaroğlu’nun görüştüğü İngiliz ekonomist Timothy Ash ikinci tur için Londra'dan taktik verdi. Ash, Kılıçdaroğlu'nun seçilsin diye “Borsa İstanbul'daki hisselerinizi satın, halk ekonominin kötüye gittiği hissine kapılsın” çağrısı yaptı.

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Kılıçdaroğlu'na verdiği destekle tanınan İngiliz ekonomist Timothy Ash, ikinci tur seçimleri ekonomi üzerinden manipüle etmek için skandal bir çağrı yaptı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimler öncesi Londra'da bir araya geldiği isimlerden olan Timothy Ash, Londra merkezli yatırımcılara "Kemal Kılıçdaroğlu için şu an en iyi şans, ikinci seçimden önce borsada satış yapılması" diye seslendi.

Kılıçdaroğlu'nun yeniden seçilmesi için "Borsa İstanbul'daki hisselerinizi satın, halk ekonominin kötüye gittiği hissine kapılsın, oyunu değiştirsin" algısını yayan Ash seçime organize bir müdahaleyi işaret etti

Ash, geçtiğimiz günlerde de Kılıçdaroğlu'nun kazanması durumunda "Türkiye, Batı cephesine yeniden kollarını açacak" şeklinde paylaşım yapmıştı

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# kemal kılıçdaroğlu # seçim 2023 # Londra # ingiltere

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