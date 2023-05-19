İtalya'da sel felaketi: Çok sayıda ölü var

İtalya'da sel felaketi can kaybına yol açtı. Emilia Romagna bölgesinde şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sellerde, en az 8 kişi hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:

İtalya sel felaketi ile mücadele ediyor. Bölgedeki tüm nehirler taştı, 24 belde sular altında kaldı. En az 8 kişi yaşamını yitirdi.

İtalya’nın orta kuzey kesimindeki Emilia Romagna bölgesinde şiddetli yağışlar sonucu sel meydana geldi.

Denizcilik ve Sivil Savunma Bakanlığı bölgeye 1.5 yılda yapması gereken yağışın, 36 saatte içinde düştüğünü söyledi.

Japonya’daki G7 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere yolda olan Başbakan Giorgia Meloni, gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve acil önlemler konusunda hazır olduklarını duyurdu.

Bölgedeki tüm nehir ve derelerin şiddetli yağış sonucu taştığı kameralara yansıdı. Pek çok kentte cadde ve sokakların sular altında kaldığı görüldü. Bazı yerlerde okullarda eğitim öğretime ara verildiği ifade edildi.

Bolonya Belediyesi, yayımladığı duyuruyla halka binaların üst katlarına çıkmalarını, kesinlikle bodrum katı, garaj gibi zemin ve altındaki yerlere inmemelerini tavsiye etti.

Diğer yandan, Formula 1 yönetimi, Emilia Romagna'daki sel felaketi dolayısıyla 19-21 Mayıs'ta Imola'da yapılması gereken Emilia Romagna Grand Prix'sinin iptal edildiğini açıkladı.

# italya # sel felaketi # japonya # formula 1

Benzer Videolar

İngiliz ekonomistten skandal çağrı İngiliz ekonomistten skandal çağrı
ABD'den PKK'ya tank eğitimi ABD'den PKK'ya tank eğitimi
Trump'a kurmaca soruşturma Trump'a kurmaca soruşturma
İtalya'da sel felaketi İtalya'da sel felaketi
Ege'de ABD-Yunan kışkırtması Ege'de ABD-Yunan kışkırtması
Arapların birliği ABD planını bozdu Arapların birliği ABD planını bozdu
Kolombiya’da mucize kurtuluş Kolombiya’da mucize kurtuluş
İsrail ve GKRY'den doğal gaz anlaşması İsrail ve GKRY'den doğal gaz anlaşması
Ukrayna Avrupa'da ikna turunda Ukrayna Avrupa'da ikna turunda
Kadirov o tankın üstünde böyle gövde gösterisi yaptı Kadirov o tankın üstünde böyle gövde gösterisi yaptı
Seçimler dünyada yankı buldu Seçimler dünyada yankı buldu
Rusya’dan Kılıçdaroğlu'na Atatürklü yanıt Rusya’dan Kılıçdaroğlu'na Atatürklü yanıt
Çok Okunanlar
1 TCG Anadolu ziyaret günleri ve saatleri
2 Ulusal Kanal'ı sosyal medyada takip edin
3 O kişiler EYT'li sayılmayacak!
4 İstanbul’da havası en temiz ilçeler hangileri?
5 Motorine zam geldi