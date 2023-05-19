İtalya'da sel felaketi: Çok sayıda ölü var

İtalya sel felaketi ile mücadele ediyor. Bölgedeki tüm nehirler taştı, 24 belde sular altında kaldı. En az 8 kişi yaşamını yitirdi.



İtalya’nın orta kuzey kesimindeki Emilia Romagna bölgesinde şiddetli yağışlar sonucu sel meydana geldi.



Denizcilik ve Sivil Savunma Bakanlığı bölgeye 1.5 yılda yapması gereken yağışın, 36 saatte içinde düştüğünü söyledi.



Japonya’daki G7 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere yolda olan Başbakan Giorgia Meloni, gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve acil önlemler konusunda hazır olduklarını duyurdu.



Bölgedeki tüm nehir ve derelerin şiddetli yağış sonucu taştığı kameralara yansıdı. Pek çok kentte cadde ve sokakların sular altında kaldığı görüldü. Bazı yerlerde okullarda eğitim öğretime ara verildiği ifade edildi.



Bolonya Belediyesi, yayımladığı duyuruyla halka binaların üst katlarına çıkmalarını, kesinlikle bodrum katı, garaj gibi zemin ve altındaki yerlere inmemelerini tavsiye etti.



Diğer yandan, Formula 1 yönetimi, Emilia Romagna'daki sel felaketi dolayısıyla 19-21 Mayıs'ta Imola'da yapılması gereken Emilia Romagna Grand Prix'sinin iptal edildiğini açıkladı.