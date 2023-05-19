Ege'de ABD-Yunan kışkırtması: Türkiye'ye kayalık mesajı

Amerika Birleşik Devletleri ile Yunanistan Ege Denizi’ndeki bir kayalığa füze atışı yaparak, Türkiye’ye mesaj verdi.



Yunanların 12 Mayıs’ta, Mora yarımadası ile Kiklad adaları arasında kalan bölümde, kışkırtıcı bir atış eğitimi yaptığı ortaya çıktı. ABD ve Yunanistan ortak askeri tatbikatında senaryo gereği ABD helikopterleri Karavia kayalıklarına 15 adet havadan karaya füzesi fırlattı. Benzer şekilde Yunan helikopterlerinin de kayalıklara fiili ateş yaptığı kaydedildi.



Pentapostagma gazetesi, füze atışlarını “Türkiye'ye mesaj” başlığıyla duyurdu. Haberde “ABD ve Yunanistan taarruz helikopterlerinin kayalıklara karşı fiili ateş yaptığı görüntüler, Ege'deki ada, adacık ve kayalıklar üzerindeki ulusal egemenliğimizin Türkler tarafından sorgulandığı düşünüldüğünde, ağır ve önemli bir yere sahiptir” ifadelerine yer verildi.



Kayalıkların vurulmasının ardından 16 Mayıs’ta da Yunan komandoları ile Amerikan, Hollandalı ve Alman kuvvetlerin katılımıyla, İskiri Adası'ndan işgal durumunda kontrolün yeniden ele alınması senaryosu işlendi.



Yunanistan’ın 20 Mayıs'ta da Ege Denizi'nde çok uluslu bir tatbikat düzenleneceği bildirildi. Türkiye'nin Ege'deki Arama Kurtarma Sahası'nın sınırı olan Bozbaba ile İpsara adaları arasındaki 25. meridyende Navtex ilan edildi.



Eğitimlerde fiili atışların yapılacağı duyuruldu. Yunanistan, gayriaskeri statüdeki bu adaları da NATO tatbikatına katarak fiili bir durum yaratmak isterken, Türkiye henüz bir itirazda bulunmadı.



Ege Denizi’nde üst üste yapılan askeri faaliyetlerin, süren “Defender 23” tatbikatının bir parçası olduğu değerlendiriliyor.