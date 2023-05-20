Suriye Arap Birliği'ne döndü! Esad neler dedi?

Yeni dünyanın ilerici cephesi Avrasya’nın girişimleri ile, 12 yıl sonra barış zirvesi yapıldı. Suriye yıllar sonra evine döndü. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Suudi Arabistan’daki Arap Birliği Zirvesi’ne katıldı. Suudi Velihat Prensi Bin Salman Esad’ı zirve girişinde kucaklayarak karşıladı.

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Suriye ABD emperyalizmine karşı zaferini diplomatik arenada tüm dünyaya böyle ilan etti.

Topraklarını teslim etmeyip direnen Suriye halkının zaferi bu kucaklaşma ile tarihe geçti. Atlantik cephesi Suriye halkının ve dostlarının kararlı vatan savunması karşısında resmen yenildi.

Çin’in öncülüğünde biten Suudi Arabistan-İran kavgası bu sürecin fitilini ateşledi. Bölgeye yayılan huzur somut adamlara dönüştü. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad 12 yıl sonra Arap Ligindeki yerini aldı:

- Burada yapacaklarımız, alacağımız kararlar bölgemizin geleceğini şekillendirerek.


ABD’ye meydan okuyup savaşan Suriye’nin Devlet Başkanı Cidde’de havalimanında da resmi törenle karşılandı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ise Esad'a zirve girişinde sarıldı. 32. Arap Birliği Devlet Başkanları Zirvesi başladı.

Beşar Esad zirve öncesi Arap ülkelerinin liderleri ile baş başa görüşmeler yaptı. Cezayir Dışişleri Bakanı, “Suriye’nin yaşadıkları Arap halkı için tarihi bir derstir” dedi. Bahreyn Kralı, “Suriye’nin evine dönüşünü kutluyoruz” diye konuştu. Savaşın ilk günlerinde Suriye’ye sırt çeviren Arap ülkeleri Şam ile yıllar sonra aynı aile fotoğrafında poz verdi.

Zirvenin açılışında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Cezayir’den dönem başkanlığı devraldı. Konuşmasına Suriye’ye hoşgeldin diyerek başladı.

# suriye # esad # arap birliği

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