New York batıyor: Gökdelenler şehri batırmaya başladı

Gökdelenler şehri aşağı çekiyor, New York batıyor.



ABD‘nin New York kenti, sayıları hergeçen gün artan gökdelenlerin ağırlığı altında her yıl ortalama 1-2 milimetre batıyor. Şehrin bazı bölgeleri ise çok daha hızlı biçimde çöküyor.



Kentle ilgili yapılan son araştırmanın bulguları Earth’s Journal adlı bilimsel dergide yayımlandı. Buna göre, New York’u çevreleyen suyun seviyesi, 1950’den beri yaklaşık 22 cm yükseldi.



8 milyondan fazla insanın yaşadığı kentin bazı bölgelerinde “batma oranı” iki katına çıkmış durumda…



Araştırmaya göre New York'taki yapıların toplam ağırlığı, yaklaşık 771 milyon ton. Bu ağırlık ortalama 140 milyon filin ağırlığına denk. Bu büyüklükte bir ağırlık kentin zeminini aşağı doğru itiyor.



Araştırmacılar, oluşan deformasyonun New York için felaket anlamına gelebileceği uyarısı yapıyor.