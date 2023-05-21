İşte zafer karesi: Esad’dan Arap manifestosu

12 yıl süren emperyalist savaşa ve ABD işgaline rağmen Suriye yıkılmadı. Beşar Esad liderliğindeki Suriye halkı kahramanca savaş verdi ve kazandı. Suriye Devlet Başkanı Esad, 12 yıl sonra ilk kez çıktığı Arap Birliği kürsüsünden, çok kutuplu dünya, Batı emperyalizmine karşı mücadele ve Arap kimliğinin güçlendirilmesine odaklanan kapsamlı bir konuşma yaptı.



Suudi Arabistan’da toplanan 32. Arap Birliği Liderler Zirvesi’ne, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad damga vurdu.

12 yıl sonra ilk kez Arap Birliği kürsüsünden seslenen Esad, Batı emperyalizmine karşı güç birliği çağrısı yaptı.

Beşar Esad, Arap iş birliğinde yeni bir döneme girilmesi temennisini dile getirdi. Birliğin, dış müdahalelere kalkan olması gerektiğini belirtti:





- Arap Birliği, çalışma mekanizmalarını modern zamanlara ayak uyduracak şekilde yenileyerek, ortak arap eylemine liderlik edebilir. Böylece, yabancı kuşatmasını yaracak bir çıkış noktası haline gelebilecektir. En önemlisi halkların kendi iç meselelerini kendileri çözmesidir. Bizim rolümüz, yabancı müdahalesini önlemek ve sadece talep etmeleri halinde ülkelere yardım etmek olmalıdır. Esad’ın konuşmasında, Batı’nın dayattığı neoliberal politikalara karşı millik kimlik ve kültür vurgusu da vardı.

- İçinde bulunduğumuz durum, insanın doğuştan gelen doğasını hedef alıp eritmeye ve onu ahlak ve kimliğinden soymaya çalışan neoliberalizm karşısında kültürümüzü pekiştirmemiz için bir fırsattır.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Cidde’de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından sıcak bir şekilde karşılandı. Zirve boyunca Arap liderlerinin Esad’a ilgisi dikkat çekti. Daha önce Suriye’nin üyeliğe dönüşüne karşı çıkan Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani de zirveye katıldı. Arap Liderlerin eksiksiz şekilde Beşar Esad’la birlikte fotoğraf karesinde yer alması “zaferin mührü” olarak yorumlandı.



Arap Birliği Liderler Zirvesinin sonuç bildirisinde de “Suriye’deki gayrimeşru yabancı varlığının reddedildiği” vurgulandı. Suriye’nin Arap Birliği’ne geri dönmesine ilişkin kararın memnuniyetle karşılandığı belirtildi.



