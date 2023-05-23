New York'ta Türkevi'ne saldırı

New York’ta Türkevi’ni hedef alan saldırıya, Ankara’nın tepkisi sert oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’li yetkililere, “bu teröristi derhal bulun” çağrısı yaptı. New York polisi, şüphelinin görüntülerini yayınlarken, Birleşmiş Milletler’den de saldırıya kınama geldi.

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ABD’de Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğunun bulunduğu Türkevi binası saldırıya uğramış, kimliği bilinmeyen bir kişi, elindeki demir levyeyle binanın giriş katındaki camları kırmıştı.

Türkiye, çirkin saldırıya sert tepki gösterdi. Batı’nın terör örgütü PKK’ya desteğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD’li yetkililere "Türkevi size emanetti. Bu teröristi derhal bulun” çağrısı yaptı.

Türkevi’ne yönelik saldırıya Birleşmiş Milletler’den de tepki geldi. BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, saldırıyı kınarken, “ilgili makamlardan olayın kapsamlı şekilde araştırılmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Saldırıyla ilgili soruşturmayı sürdüren New York Polis Departmanı , şüphelinin görüntülerini yayınladı. Şahsı görenlerin ihbar hattını aramalarını istedi.

Görüntülerde, elinde demir çubuk olan bir kişinin metro istasyonundan çıkışı kameralara yansıyor.

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