İran'dan Riyad'a büyükelçi ataması

İran ve Suudi Arabistan arasındaki normalleşme görüşmeleri sonuç vermeye başladı. İran'dan başkenti Riyad'a büyükelçi ataması yapıldı. İran, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Rıza İnayeti'yi atadığını açıkladı.

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İran ile Suudi Arabistan arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden başlamasının ardından, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Rıza İnayeti'yi İran'ın Riyad Büyükelçisi olarak atandı.

Riyad ve Tahran, 7 yıl aradan sonra 10 Mart'ta Pekin'de Çinli yetkililerin aracılığıyla diplomatik ilişkilerin iki ay içinde yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan da 6 Nisan'da Pekin'de bir araya gelmiş ve anlaşmaya varmıştı

Anlaşma kapsamında iki ülke büyükelçiliklerinin yeniden açılması, iki ülke arasındaki uçuşların yeniden başlatılması ve vizelerin kolaylaştırılması yer alıyordu.

Niahi sonuç olarak daha önce İran'ın Kuveyt Büyükelçiliği görevinde de bulunan İnayeti Riyad’a atandı

# riyad # tahran # iran # suudi arabistan

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