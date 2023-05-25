Batı yaptırımları durduramadı: Rusya ve Çin rekorlar kırıyor

Rusya ile Çin arasındaki ticaret hacmi 200 milyar dolara doğru ilerliyor. İki ülke ticaret hacmi ilk çeyrekte 52 milyar dolar ulaştı.Ticaretin iti gücü olarak enerji sektörü öne çıktı.



Bu kapsamda Rusya, Çin’e üst düzey bir ziyaret yaptı. Rusya Başbakanı Mihail Mişustin başkent Pekin'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Çin Başbakanı Li Çiang ile bir araya geldi.



Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Mişutsin'in ziyaretine ilişkin yapılan açıklamaya göre, Mişustin, mevkidaşı Li ile 'iki ülke ilişkilerinin son dönemde görülmemiş düzeyde arttığını' belirtti. Mişustin, "Rusya ve Çin, uluslararası alandaki artan çalkantılara ve Batı'nın topyekûn yasa dışı yaptırım baskısına birlikte karşı çıkıyor" dedi.



“Uluslararası ortamın istikrarsızlığına rağmen iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin başarıyla geliştiğine' de işaret eden Mişustin, karşılıklı ticaret hacminin 2022 yılında 190 milyar doları aştığını, bu yılın ilk çeyreğinde ise yıllık yüzde 25 artışla 52 milyar dolara ulaştığını belirtti.



Rusya Başbakanı, ticaret hacminin, bu yılın sonunda Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in belirlediği hedef olan 200 milyar dolar seviyesine ulaşacağını ve ötesine geçeceğine inandığını ifade etti.



Rusya ve Çin arasındaki sınır ticaretinin yüzde 70'inin ulusal para birimleriyle gerçekleştirildiğine dikkat çeken Mişustin, enerji ticaretinin arttığını, ortak projelerle enerji işbirliğinin geliştiğini söyledi. Mihail Mişustin, Çin ve Rusya arasında ulaştırma ve lojistik güzergahlarının oluşturmasının yeni jeopolitik gerçeklikte önem kazandığının da altını çizerek, sınır bölgelerinde ortak altyapı projelerine hız vermeye hazır olduklarını belirtti.

Yüksek teknoloji, uçak ve gemi yapımı, makine ve donanım üretiminde yeni işbirliği önerileri olduğunu söyleyen Rusya Başbakanı, iki ülkenin araştırma birikimi ve imalat kapasiteleri ile teknolojik egemenliklerini birlikte güvenceye alabileceğini kaydetti.Görüşmenin ardından iki ülke arasında tarım ve hayvancılık ürünleri ticareti, ticaret hizmetleri ve spor işbirliği alanlarında mutabakat zaptları ile patent işlemlerinin hızlandırılmasına ilişkin pilot programının yenilenmesine ilişkin ortak niyet beyanı imzalandı.