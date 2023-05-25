PKK Brüksel'de terör estirdi

Belçika’nın başkenti Brüksel’de Cumhurbaşkanı Seçimi için oy kullanılan binadan ayrılan bir genç, PKK yanlıları tarafından saldırıya uğradı. Kesici aletle yaralanan genç, ambulans ile hastaneye götürüldü.

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PKK’lılar Avrupa Birliği’nin başkenti Brüksel’de terör estirdi. Sokakta saldırıya uğrayan genç yaralandı.

Olay akşam 22.00’den sonra yaşandı. Belçika’nın başkenti Brüksel'de, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme işlemi tamamlandı. Oy kullanılan binadan ayrılan bir genç, terör örgütü PKK yanlıları tarafından sokakta saldırıya uğrayarak yaralandı.

Saldırıya uğrayan genç, kesici bir aletle yüzünden yaralandı. Bunun üzerine Expo alanının dışındaki caddede, yaralanan gence destek olmak isteyenlerle saldırganlar arasında gerginlik yaşandı. Görgü tanıkları, gence saldıran grubun terör örgütü PKK lehine slogan attığını aktardı.

PKK’lıların saldırısı sırasında sokaktaki bazı araçlar da hasar gördü. Olay yerine gelen çok sayıda polis, gerginliğin artması üzerine karşı karşıya gelen grupları ayırdı.

Yaralı genç, ambulansla hastaneye götürüldü. Seçmen ve sandık görevlileri ise sorunsuz tamamlanan oy verme işleminin ardından Expo alanından ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 4. gününde de Yeşil Sol Parti sandık müşahitleri ve onlarla hareket eden bir grup, Cumhur İttifakı'nın müşahitlerine sözlü sataşmalarının ardından fiziki saldırıya geçmişti. Demir çubuklar ve sandalyelerle yapılan saldırıda yaralananlar olmuştu.

# pkk # seçmen # sandık # Belçika

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