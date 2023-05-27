Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderleri Moskova’da buluştu

Azerbaycan ve Ermenistan liderleri barış müzakereleri için Rusya’da bir araya geldi. Moskova’da yapılan Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan üçlü toplantısının açılışını Rus Lider Vladimir Putin yaptı. Barış için bir engel olmadığını vurguladı.

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Azerbaycan ve Ermenistan, Rusya’da müzakere masasındaydı. Paşinyan’ın Karabağ’ı tanıma ve Aliyev’in normalleşme mesajından sonra yapılan üçlü toplantı Moskova’daydı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, üçlü görüşme öncesinde liderle ayrı toplantılar yaptı. Önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Aliyev’den sonra Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile özel görüşmeler yaptı. İkili görüşmelerden sonra üçlü buluşmaya geçildi.

Başkent Moskova’daki üçlü görüşme Putin’in açılış konuşması ile başladı:

- Bazı zorluk ve sorunlara rağmen genel olarak durum çözüme doğru gidiyor. Bunlardan bir tanesi ulaşım bağlantılarına yönelik çalışmalar. Hâlâ çözülemeyen sorunlar var, ancak bence bunlar sadece teknik nitelik taşıyor.


Putin, Aliyev ve Paşinyan’a ihtilaflı başlıkları müzakere etmesi için başbakan yardımcılarını görevlendirmeyi önerdi:

- Ancak Ermenistan Başbakanı ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı olarak üçümüzün de görüşüne göre, bunlar aşılabilir engeller, genel olarak bu sorunlar yok, bunlar tamamen teknik meseleler.


Azerbaycan ve Ermenistan teklifi kabul etti. Gelecek hafta iki ülkenin başbakan yardımcıları çözüm için buluşacak. Toplantıda barış anlaşması müzakerelerinin yanı sıra ulaşım bağlantılarının açılmasının ele alınması bekleniyor.

# aliyev # Putin # Nikol Paşinyan

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