Çin denizin altında keşfetti: İpek Yolu'nun tarih değişebilir!

Güney Çin Denizi’nde, iki ticari gemi batığında 100 bin parçadan oluşan porselenler ve işlenmiş kütükler keşfedildi. Çinli yetkililer, keşfin İpek Yolu'nun deniz bölümü hakkında önemli ipuçları sağlayacağını belirtiyor.

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Çin, su altı arkeoloji çalışmaları kapsamında çığır açıcı iki büyük keşif yapıldığını duyurdu.

Çin Devlet Kültürel Miras İdaresi, Güney Çin Denizi’nde iki ticari gemi batığında yaklaşık 100 bin parçadan oluşan antik kalıntılar bulunduğunu açıkladı.

Ming hanedanının Çin'i yönettiği 15’inci yüzyılın sonlarına ve 16’ncı yüzyılın başlarına tarihlenen gemilerin birinde porselen eşyalar, porselenlerin yapımında kullanılan devasa fırın kalıntıları, kaseler, tabaklar, kavanozlar ve şişeler bulundu.

Diğer gemide ise, çok sayıda kütük ile az sayıda kilden yapılmış kaplara ve yine porselen eşya kalıntılarına rastlandı. Trabzon hurması ağacına ait olduğu belirlenen kütüklerin, Çin'in denizaşırı ticaret alışverişlerinde ithal edilen önemli ürünlerden olduğu saptandı.

Çinli yetkililer, gemilere ilişkin kapsamlı incelemeler yapabilmek adına 1 yıllık eylem planı hazırladığını duyurdu.

Keşfin, Çin'i diğer Asya ülkeleri ve ötesine bağlayan eski ticaret yolu olan İpek Yolu'nun deniz bölümü hakkında da önemli ipuçları sağlayacağı belirtiliyor.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# çin # ipek yolu

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