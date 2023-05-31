Çin'den ABD uçağına engelleme
Pasifik’te Çin ile ABD arasında gerilim bir kez daha yükseldi. Güney Çin Denizi’nde keşif uçuşu yapan ABD uçağını, Çin uçağı engelledi. Çin’e tepki gösteren Pentagon, havada yaşanan anların görüntüsünü yayınladı.
Görüntüler, Güney Çin Denizi’nde uçuş yapan ABD keşif uçağına ait…
Güney Çin Denizi’nde Çin ile ABD arasında yine sıcak dakikalar yaşandı. ABD'nin kışkırtma girişimine Çin engel oldu.
ABD Hint-Pasifik Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, Güney Çin Denizi üzerinde Amerikan RC-135 keşif uçağının, Çin’e ait J-16 tipi savaş uçağı tarafından agresif bir manevra ile önünün kesildiği aktarıldı.
Açıklamada, Amerikan keşif uçağının, uluslararası hava sahasında rutin operasyonlar yürüttüğü savunuldu. “Hint-Pasifik bölgesindeki tüm ülkelerin, hava sahasını güvenli ve uluslararası hukuka uygun şekilde kullanmasını bekliyoruz” denildi.
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