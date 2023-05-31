Ukrayna donanması yok oldu: Rusya açıkladı

Rusya, NATO kuşatmasına karşı, Ukrayna’ya askeri operasyonu sürdürüyor.

ABD ve Batı’nın milyarlarca dolarlık silah ve kaynak aktırdığı Ukrayna ordusu, Rusya ordusu karşısında bir kez daha hezimete uğradı. Ukrayna donanması, Rusya’nın son operasyonuyla tamamen yok oldu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna donanmasına ait ‘Yuriy Olefirenko’ adlı son savaş gemisinin Odessa limanında imha edildiğini duyurdu.

Açıklamada, Donetsk, Harkov ve Zaporijya bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait mühimmat depoları ile bir komuta merkezinin de imha edildiği belirtildi.

Donetsk’te en yoğun çatışmalar Avdeyevka bölgesinde yaşanırken, Ukrayna güçleri, Krasnogorovka ve Yasinovataya yerleşim yerlerinden geri çekilmek zorunda kaldı.