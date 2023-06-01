Azerbaycan’dan atılım mesajı

Avrupa enerji ihtiyacını karşılamak için arayıştayken Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’den açıklamalar geldi. Avrupa'da Azerbaycan gazına talebin arttığını söyledi Aliyev, “Görülecek çok iş var. TANAP ve TAP genişletilmeli” çağrısı yaptı.

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ABD’nin Rus gazına yaptırımıyla enerjisiz kalan Avrupa Azerbaycan, İran başta olmak üzere yeni enerji kaynaklarına yöneldi.

Avrupa’nın yakından izlediği Azerbaycan’daki Bakü’de Enerji Haftası başladı. 28. Uluslararası Hazar Petrol ve Doğalgaz Fuarı’nın açılışını Azerbaycan Lideri yaptı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, enerji güvenliğinin bugün ulusal güvenliğe eşdeğer olduğunu vurguladı.

Aliyev, Avrupa’dan gelen arzın arttığına dikkat çekti. Bu yüzden TANAP ve TAP’ın geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Fuar kapsamında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) standını ziyaret etti. Aliyev, TPAO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin ile Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'dan bilgi aldı.

# abd # TPAO # aliyev # Azerbaycan # TANAP

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