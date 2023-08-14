81 ilde bulunan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) sanayicilerine müjde! Şekerbank ile iş birliği protokolü...

OSBÜK ile Şekerbank arasındaki iş birliği protokolü, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü ile Şekerbank Kurumsal ve Ticari Bankacılık Grup Başkanı Ender Çevik tarafından imzalandı. Protokole göre; OSB'lerde faaliyet gösteren imalatçı ve ihracatçı firmalara, yeşil dönüşüm çerçevesinde ihtiyaç duyulan harcama ve yatırımlar için avantajlı finansman desteği sunulacak. Firmalara ayrıca karbon ayak izinin ölçülmesine yönelik gösterge rakamların oluşturulması konusunda rehberlik hizmeti ile ihracata yönelik vesaik hazırlama danışmanlığı verilecek.

YÜZDE 50 İNDİRİM!

OSB'lerde faaliyet gösteren firmalar, toplu ödeme ve elektronik hesap özeti gibi ürünleri kapsayan muhasebe entegrasyon sistemini masrafsız kullanabilecek. İşletmeler swift işlemlerinde yüzde 50 indirim, döviz alım-satım işlemlerini anlık olarak gerçekleştirebilecekleri FX platformu Şekerkur’a üyelik ve Şeker Sigorta üzerinden yaptırılacak. ‘Nakliye ve Emtia Sigortaları’nda yüzde 20’ye varan indirim imkanı gibi avantajlardan da faydalanabilecekler.

OSB SANAYİCİLERİMİZE FİNANSMAN DESTEĞİ SAĞLANACAK!

Protokol imza töreninde konuşan OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, organize sanayi bölgelerinin Türk sanayisinin taşıyıcı kolonu olduğunu, OSB’lere verilen her türlü desteğin ülke ekonomisine pozitif olarak geri döneceğini dile getirdi. Şekerbank ile imzalanan protokolün önemli olduğunu belirten OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, “Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu olarak bugüne kadar farklı bankalarla, finans kuruluşları ile, kurum ve kuruluşlarımızla yeşil dönüşüm, GES kurulumu, arabuluculuk, eğitimler gibi pek çok başlıkta iş birliği protokolleri imzaladık.

Şekerbank ile imzaladığımız protokolle de, 81 ilimizdeki tüm OSB sanayicilerimizin hem üretimleri hem de ihracatları uygun şartlarda desteklenecek. Ayrıca ilk defa ihracat yapacak OSB sanayicilerimize de finansman desteği sağlanacak. Enerji Verimliliği, Yenilenebilir Enerji, Atık Yönetimi, Temiz Ulaşım Yatırımlarının finansmanını içeren EKO kredi desteği ile de katılımcı sanayicilerimizin bu alanlarda yapacakları harcamalar veya yatırımlar, Şekerbank tarafından uygun şartlarda kredilendirilecek. Enerji verimliliğini sağlayan veya yenilenebilir enerji ürünleri üreten firmalarımızın işletme sermayesi ihtiyaçları da yine bu protokolümüz çerçevesinde desteklenecek. Ayrıca protokolümüz çerçevesinde kadın şirket sahiplerimizi de desteklemeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

2,5 MİLYONA YAKIN KİŞİYE İSTİHDAM!

OSBÜK ile iş birliğini değerlendiren Şekerbank Kurumsal ve Ticari Bankacılık Grup Başkanı Ender Çevik ise, “Türkiye ekonomisinde önemli bir yeri bulunan OSB’ler, ülkemizdeki sanayi üretiminin yüzde 45'ini gerçekleştiriyor ve 2,5 milyona yakın kişiye istihdam sağlıyor. Üretimde, istihdamda ve ihracatta Türk sanayine lokomotiflik yapan OSB’lerde faaliyet gösteren firmaların desteklenmesi son derece önemli. Kuruluş amacı, organize sanayi bölgelerinin kazanımlarını desteklemek olan OSBÜK ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği sayesinde de OSB’lerde faaliyet gösteren firmaların rekabette daha da güçlenmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Sürdürülebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi, çevrenin korunması, emeğin ve enerjinin verimli kullanımını teşvik etmeyi ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Şekerbank olarak sunduğumuz hizmetlerle fark oluşturmaya devam edeceğiz” dedi.