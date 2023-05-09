Kamu işçilerinin zam oranı belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmesi İmza Töreni"nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başkaca iş primi ödemesi bulunmayan işçilerimize yüzde 4 ile yüzde 6 arasında prim ödemesi uygulamasını da bu sözleşmeyle getiriyoruz. Kamuda gazi, terör mağduru ve şehit yakını işçilerin çıplak ücretlerine yüzde 10’luk ilave yapıyoruz. Gece çalışanların ücretlerinin yüzde 8 zamlı ödenmesini öngörüyoruz. Fazla çalışma ücretlerinde ise yüzde 70’lik artışa gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

Asgari ücret artışından memur ve emekli maaş zammına çalışmaların devamının geleceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temmuzda enflasyon farkı ve refah payına dayanan hazırlıklarımız var." açıklamasında bulundu.

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