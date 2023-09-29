Sanayi Elektriğine Zam

Sanayi elektriğine yüzde 20 zam geliyor. 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak yeni elektrik fiyat tarifesi belirlendi.



Yeni tarifeye göre, konut aboneleri için zam yapılmazken, sanayi ve ticarethane abonelerinin kullandığı elektriğe ise yüzde 20 oranında zam yapıldı. 100 Kilowatt saat tüketimde mesken abonesi için fatura bedeli 150 lira olarak aynı kalacak.