Sel Ve Heyelan DASKapsamına Alınacak

2024-2026 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program'da (OVP) afet sigortasına ilişkin detaylar dikkati çekiyor.

Zorunlu Deprem Sigortası teminatları da program kapsamında değişecek. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu çalışmalarını tamamladı. Uygulamanın 2024 yılının üçüncü çeyreğinde hayata geçmesi bekleniyor.

Sigorta yaptıranlar kapsamlı bir poliçe satın alarak her türlü afete karşı korunabilecek. Prim ödemelerinde de Doğal Afet Sigortalar Kurumu (DASK) modelinin devam etmesi öngörülüyor.

Uygulama kapsamında mevcut poliçelerin vade sonuna kadar devam etmesi planlanıyor. Ancak isteyenlerin iptal edip yeni enflasyon kılavuzlu poliçeden alabilmesi mümkün olabilecek. DASK'ın depremle ilgili azami tutarlarının da yükseltilerek 2 katına çıkarılması bekleniyor.