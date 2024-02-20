3 partide istifa şoku!

Gelecek Partisi Bolu İl Başkanı Özkan Güneç beraberindeki yöneticiler ve parti üyeleri partisinden istifa etti.

İstifa eden Güneç, “Liderimiz Devlet Bahçeli’nin arkasında olacağız” sözleriyle MHP’ye katıldıklarını açıkladı.

İyi Parti'deki istifa dalgası da devam ediyor. Bu kez istifa haberleri İzmir'in Selçuk ilçesinden geldi. 100’ü aşkın İyi Parti üyesi istifa etti. İstifa edenler CHP’nin Selçuk Belediye Başkan Adayı Filiz Ceritoğlu Sengel'i destekleyeceklerini belirtti.

YENİDEN REFAH'IN ADAYI İSTİFA ETTİ

Yeniden Refah Partisi’ndeyse belediye başkan adayı istifa etti. Partinin Tokat adayı Hamdullah Suphi Efeli partisinden istifa ettiğini duyurdu.