8. Yargı Paketi Meclis'ten geçti! İşte teklifin detayları

Meclis Genel Kurulu, mesaisini 8'ini Yargı Paketi görüşmeleri ile tamamladı. Teklif, Genel Kurul'da kabul edildi.

Teklif ile birlikte "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" fiili müstakil bir suç sayılacak. Bu fiili yapan kişi hem işlediği suç hem de örgüt adına suç işlediği için ayrı ayrı cezalandırılacak.

Yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmadığı gerekçesiyle yapılacak manevi tazminat taleplerini Adalet Bakanlığı'na bağlı Tazminat Komisyonu karara bağlayacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 3 BİN LİRA OLDU

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren maddede kabul edildi. Emeklilerin bayram ikramiyesi 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltildi.

Suçla daha etkin mücadele edilebilmesi ve caydırıcılığın sağlanması amacıyla bir günlük adli para cezasının alt sınırı artırıldı. Yeni düzenleme ile bu rakam 20 liradan 100 liraya, üst sınırı 100 liradan 500 liraya yükseldi.

Bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerince verilen nihai kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde temyiz yoluna başvurulabilecek.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının ilk derece mahkemesi sıfatıyla bölge adliye mahkemesi veya Yargıtay tarafından verilmesi halinde temyiz yoluna gidilebilecek. İstinaf ve temyiz yolunda karar ve hüküm, usul ve esasa ilişkin hukuka aykırılıklar yönünden incelenecek.

Bu kanun teklifinin görüşmeleri sonrası Meclis çalışmalarına ara verdi. Yerel seçime kadar Meclis tatile girdi. Çalışmalara 2 Nisan Salı günü başlanacak.