Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Eylem Tok ve Timur Cihantimur açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ABD'de yakalanarak gözaltına alınan, Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur ile ilgili açıklamada bulundu. Bakan Yılmaz Tunç, "Adaletin tecellisi için şüphelilerin ABD'den ülkemize iadeleri hakkında gerekli girişimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Eylem Tok ve Timur Cihantimur açıklaması
Editör: Yasin Kerim Aşan

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ABD'de yakalanarak gözaltına alınan, Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur ile ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Yılmaz Tunç, Türkiye'ye iade talebi kapsamında ABD'de yakalanarak gözaltına alınan, Boston'da çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanan ve bugün ayrı ayrı hakim karşısına çıkarılan şüpheli Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un tutukluluk hallerinin devamına karar verildiğini belirtti.

Eylem Tok'un duruşmasının 27 Haziran'a, oğlu Timur Cihantimur'un duruşmasının ise 20 Haziran'a ertelendiğini hatırlatan Tunç, "Adaletin tecellisi için şüphelilerin ABD'den ülkemize iadeleri hakkında gerekli girişimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan arasında kritik görüşme! İşte o görüşmenin ayrıntılarıCumhurbaşkanı Erdoğan ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan arasında kritik görüşme! İşte o görüşmenin ayrıntılarıGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Eylem Tok # Yılmaz Tunç # Timur Cihantimur
Çok Okunanlar
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan arasında kritik görüşme!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan arasında kritik görüşme!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Takım'a tebrik telefonu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Takım'a tebrik telefonu!
Türkiye-Gürcistan maçı canlı izle!
Türkiye-Gürcistan maçı canlı izle!
Kavurucu sıcaklar geri döndü!
Kavurucu sıcaklar geri döndü!
Öne Çıkanlar Şule Perinçek Prag yolculuğunu ve Çek Cumhuriyeti Türkiye Dostluğunu anlattı | ULUSAL HABER Şule Perinçek Prag yolculuğunu ve Çek Cumhuriyeti Türkiye Dostluğunu anlattı | ULUSAL HABER 23 Türk hacı adayı Mekke'de hayatını kaybetti 23 Türk hacı adayı Mekke'de hayatını kaybetti