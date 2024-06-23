Akdeniz'de deprem oldu! AFAD açıkladı

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD'ın yaptığı açıklamada depremin Girit Adası açıklarında meydana geldiği belirtildi.

Akdeniz'de deprem oldu! AFAD açıkladı
Akdeniz'de deprem oldu! AFAD açıkladı
Editör: Uğur Çam

Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.14'e Girit Adası'nın güney doğusu açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Meydana gelen depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 400 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

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Kaynak: TRT Haber

# deprem # AFAD
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