FETÖ'den yeni talimat!

Üst düzey FETÖ yönetimi toplandı, örgüte yeni talimatlar gönderildi. Tedbirli olunması vurgulanan kararlarda FETÖ’nün yeniden yapılanma planı, KHK’lılardan öğrencilere, kamudan cemaatlere kadar birçok önlem ve direktif içerdi.

Yeni Şafak Gazetesinin haberine göre mahrem imamların KHK’lılar özel çalışılması istendi. Güvenlik ve istihbarat birimlerinin deşifre ettiği talimatlarda hukuki durumu uygun olan KHK’lıların illerdeki KHK platformlarında katılması ve örgütsel faaliyet yürütmesi emri verildi.

FETÖ, örgütü gençleştirmek ve yenilemek istiyor. Bu kapsamda da mahrem imamlara talimatlar verildi. Üniversite öğrencilerine burs ayarlanmasının talimatlar arasında yer aldığı belirlendi.

Fethullah Gülen’in talimatıyla mahrem imamlara renklendirme talimatı da verildi. Örgütün kamu kurumlarına sızmak girişimlerini tespit eden güvenlik birimleri, FETÖ’nün üyelerine başka cemaat, tarikat ve siyasi grupların içine sızarak “renklendirme” yapmaları talimatını verdiği de ortaya çıktı.

Signal uygulaması üzerinden ulaştırılan talimatlarda yurt dışındaki örgüt mensuplarının bulundukları ortamda sivrilmeden ve dikkat çekmeden, yararlı ve faydalı faaliyetler yürütmeleri halinde toplum tarafından tecrit edilmeyeceklerine dikkat çekildi.