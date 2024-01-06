İçişleri Bakanlığı Nefes Aldırmıyor! Narkogüç-42 Operasyonuyla Uyuşturucu Tacirleri Yakalandı - 364 Şüpheli Gözaltında

Silah, uyuşturucu ve kaçak mal alım satımı yapanlara İçişleri Bakanlığı'ndan dev operasyonlar devam ediyor. Bu kez operasyonun adı Narkogüç-42'ti. İşte 364 şüphelinin yakalandığı o operasyon

İçişleri Bakanlığı Nefes Aldırmıyor! Narkogüç-42 Operasyonuyla Uyuşturucu Tacirleri Yakalandı - 364 Şüpheli Gözaltında
İçişleri Bakanlığı Nefes Aldırmıyor! Narkogüç-42 Operasyonuyla Uyuşturucu Tacirleri Yakalandı - 364 Şüpheli Gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu imal eden ve satan "zehir tacirlerine" yönelik 46 ilde düzenlenen Narkogüç-42 operasyonunda 364 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığınca çeşitli illerden 332 ekip, 1375 personel, 1 hava aracı ve 19 dedektör köpeğin katılımıyla, aralarında Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Eskişehir'in de bulunduğu 46 ilde operasyon düzenlendiğini belirtti.

uyuşturucu operasyonu

İçişleri Bakanlığı Nefes Aldırmıyor! Narkogüç-42 Operasyonuyla Uyuşturucu Tacirleri Yakalandı

Operasyonlarda 1 ton 340 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini ve 364 şüphelinin yakalandığını kaydeden Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar. Operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi ve jandarmamızı tebrik ediyorum. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek."
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# içişleri bakanlığı
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