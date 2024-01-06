İçişleri Bakanlığı Nefes Aldırmıyor! Narkogüç-42 Operasyonuyla Uyuşturucu Tacirleri Yakalandı - 364 Şüpheli Gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu imal eden ve satan "zehir tacirlerine" yönelik 46 ilde düzenlenen Narkogüç-42 operasyonunda 364 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığınca çeşitli illerden 332 ekip, 1375 personel, 1 hava aracı ve 19 dedektör köpeğin katılımıyla, aralarında Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Eskişehir'in de bulunduğu 46 ilde operasyon düzenlendiğini belirtti.

İçişleri Bakanlığı Nefes Aldırmıyor! Narkogüç-42 Operasyonuyla Uyuşturucu Tacirleri Yakalandı

Operasyonlarda 1 ton 340 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini ve 364 şüphelinin yakalandığını kaydeden Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı: