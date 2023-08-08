Kuşadası ilçesinde düzensiz göçmenler yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde sahil güvenlik ekipleri tarafından 18 düzensiz göçmen yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Korveti (TCSG-701) tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurulurken, içerisindeki 18 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.