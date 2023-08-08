Kuşadası ilçesinde düzensiz göçmenler yakalandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Sahil Güvenlik tarafından tespit edilen göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde sahil güvenlik ekipleri tarafından 18 düzensiz göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Korveti (TCSG-701) tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurulurken, içerisindeki 18 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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