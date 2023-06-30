O FETÖ'cü Cumhuriyet'te yazmaya başladı!

Fethullahçı Terör Örgütü medya yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında hüküm giyen ve 4 yıl hapis yatan Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun yazısı, Cumhuriyet'in Kitap ekinde yayınlandı.

Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Cumhuriyet Kitap eki için "Mustafa Kemal'in Romanı" başlığıyla bir makale yazdı. Yılmaz Gürbüz'e ait kitabın tanıtımını yapan Gökçe Fırat'ın Cumhuriyet gazetesinde takma isimlerle başka yazılarının bulunup bulunmadığı ise bilinmiyor.

FETÖ'nün propaganda aygıtlarından Türk Solu dergisini yöneten Gökçe Fırat Çulhaoğlu, 15 Temmuz FETÖ’cü Amerikancı darbe girişimi sonrasında tutuklandı.

“Örgüt üyeliği” suçundan 7,5 yıl hapis cezası alan ve 4 yıl cezaevinde yatan “FETÖ'nün solcusu” olarak bilinen Çulhaoğlu hakkındaki dava temyiz aşamasında devam ediyor.

Dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin hazırlanan iddianamede Çulhaoğlu için “sosyalist/solcu görünümlü FETÖ/PDY tetikçisi” ifadesini kullanmıştı.