SMS Dolandırıcılığında Yeni Yöntem!

SMS ve mail ile vatandaşı tuzağa çeken dolandırıcılar, yeni yöntemler geliştiriyor. Bu kez İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına mesaj gönderen dolandırıcılar vatandaşın e- devlet şifresine erişmeye çalıştı. Uzmanlar, sms dolandırıcılarına karşı vatandaşlara “çift faktörlü doğrulama” önerisi yaptı.

Editör: Ülkühan Sercan Doğanbey Önenköprülü
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Bilişim teknolojilerinin gelişmesiyle siber dolandırıcılara da alan açıldı. Dolandırıcılar her gün farklı yöntemle vatandaşa tuzak kuruyor.

SMS dolandırıcılarının hedefinde bu kez de vatandaşın e- devlet hesapları vardı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Mezarlıklar Daire Başkanlığı'nın adı kullanılarak cep telefonlarına “e-devlet kapısı şifreniz ile giriş yapılmıştır. Size ait değilse lütfen giriş yapınız” diyerek e- devlet uzantısına benzer bir bağlantı mesaj olarak gönderildi.

Bağlantıya tıklayan vatandaşlar e- devlet ara yüzüyle bire bir aynı olan dolandırıcılık sitesinin içine girmiş oldu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Murat Kırık dolandırıcıların sistemi nasıl ilerlettiğini anlattı.

Dolandırıcılar Tüm Şifreleri Ele Geçiriyor

Kullanıcı adı ve şifresini giren vatandaşlar için en büyük tehlike burada başlıyor. Şifre bilgilerini ele geçiren doladırıcılar bütün bilgilere erişebiliyor.

Bilgilerini giren vatandaşların savcılığa suç duyurusunda bulunması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Ali Murat Kırık, herkesin “çift faktörlü doğrulama sistemlerini” aktif hale getirmesini önerdi.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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