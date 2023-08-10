Taksim'de para saçan OnlyFans ekibi gözaltına alındı! Ellerinde silahla ve para ile görüntülenmişlerdi

İki gün önce Taksim'de para saçan bir grup garip kıyafetli gençlerin gerçek yüzü ortaya çıktı. Bir çete gibi organize olan ekibin yaptıkları ise akıllara durgunluk verdi. İşte tüm detaylar haberimizde.

TAKSİM'DE PARA SAÇANLAR ÇETE İSMİ BELLİ OLDU: FERGİO

Kendilerine Fergio ismi veren grubun kuruluş aşaması 4 Nisan 2023 olarak biliniyor. Sosyal medya hesaplarında ise yaptıkları her şey +18 denilebilir. Lüks arabalar, büyük bir villa ve büyük bir paraya sahip olduklarını göstermeye çalışan içerikler dolu. Fuhuş ve suça özendirme ise mevcut.

KOD İSİM KULLANIYORLAR

Örgüt yapılanmasına benzer bir sistemi olan çete tarzına sahip grubun kendi için bir lideri olduğu açıkça görülüyor. Roma kod isimli grup liderinin içerik kapsamında belinde silah olduğu açıkça görülüyor. Netflix'te yayınlanan ve bir hırsızlık çetesinin hikayesini konu alan La Casa de Papel dizisinde de karakterlerin şehir isimlerin üzerinden örgütlendiği düşünüldüğünde, Fergio House isimli grubunda aynı faaliyetleri gerçekleştirme ihtimali ise akıllara geliyor.

TOPLUMSAL AHLAK KURALLARINI YIKIYORLAR

Toplumsal ahlak kurallarını yıkıyorlar. Sosyal platformları ve çeşitli uygulamalar üzerinden pornografik görüntüler paylaşan grubun, sosyal medyada 184 bin takipçisi olduğu görülüyor. Kimliklerinin deşifre olmaması adına sürekli maske takan ve faaliyetlerini kod isimlerle organize eden ekibin, silah kullanması ve iki kişiden fazla suça iştirakları varsa, hukuksal olarak çete dosyası açılabileceği de uzmanlar tarafından bildirildi.

İSTANBUL EMNİYETİ TAKSİMDEKİ DOLAR EKİBİNE OPERASYON YAPTI: 13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

13 kişinin gözaltına alındığı operasyonda büyük miktarda dolar, maske ve ruhsatsız tabancanın ele geçirildiği iddia edildi.