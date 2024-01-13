TSK Irak'ın kuzeyini PKK'ya dar etti!

ABD'den verildiği değerlendirilen koordinatlarla sızma girişiminde bulunan PKK'ya Türk Silahlı Kuvvetleri anında karşılık verdi. Hedefler tam on ikiden vuruldu. Türk Hava Kuvvetleri'nin taarruz anlayışla yürüttüğü harekat ile Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki teröristler bir yere kaçamadı. ABD aparatı örgütünün sızma girişimi pahalıya patladı.



Operasyon düğmesine gece yarısı basıldı. Metina, Hakurk, Gara ve Kandil bölgeleri için havalandı savaş uçakları. Sınırdan ateş destek vasıtaları da hedeflere kitlendi. Topçu atışlarının hedefi teröristlerin inleriydi.



F-16'lar belirlenen terör hedeflerini yok etti. Azami ölçüde milli mühimmatların kullanıldığı harekatta örgütün mağara, sığınak ve tesisleri yerle bir oldu. Teröristlerin girdiği sığınaklar yok edildi.



İçerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu mağara, sığınak, barınak ve petrol tesislerinden oluşan hedefler imha edildi.



Sınır ötesinde sıcak gelişmeler yaşanırken Milli Savunma Bakanı ve komuta kademesi sınıra gitti.



Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kuvvet Komutanları bölgede incelemelerde bulundu, son duruma dair bilgi aldı.



