TSK Irak'ın kuzeyini PKK'ya dar etti!

Türk Silahlı kuvvetleri Irak'ın kuzeyini PKK'ya dar etti. ABD, İsrail ve Batılı devletlerin desteklediği terör örgütü, ateş altına alındı. Havadan F-16'lar bomba yağdırdı, karadan ateş destek vasıtaları hedefleri vurdu. 29 hedef yok edildi, 23 PKK'lı etkisiz hale getirildi. İ

TSK Irak'ın kuzeyini PKK'ya dar etti!
Son Güncelleme:

ABD'den verildiği değerlendirilen koordinatlarla sızma girişiminde bulunan PKK'ya Türk Silahlı Kuvvetleri anında karşılık verdi. Hedefler tam on ikiden vuruldu. Türk Hava Kuvvetleri'nin taarruz anlayışla yürüttüğü harekat ile Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki teröristler bir yere kaçamadı. ABD aparatı örgütünün sızma girişimi pahalıya patladı.

Operasyon düğmesine gece yarısı basıldı. Metina, Hakurk, Gara ve Kandil bölgeleri için havalandı savaş uçakları. Sınırdan ateş destek vasıtaları da hedeflere kitlendi. Topçu atışlarının hedefi teröristlerin inleriydi.

F-16'lar belirlenen terör hedeflerini yok etti. Azami ölçüde milli mühimmatların kullanıldığı harekatta örgütün mağara, sığınak ve tesisleri yerle bir oldu. Teröristlerin girdiği sığınaklar yok edildi.

İçerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu mağara, sığınak, barınak ve petrol tesislerinden oluşan hedefler imha edildi.

Sınır ötesinde sıcak gelişmeler yaşanırken Milli Savunma Bakanı ve komuta kademesi sınıra gitti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kuvvet Komutanları bölgede incelemelerde bulundu, son duruma dair bilgi aldı.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Türk Silahlı Kuvvetleri
Çok Okunanlar
Bu Listedeki Hastalıklardan Birini Yaşadıysanız Emekli Olabilirsiniz
Bu Listedeki Hastalıklardan Birini Yaşadıysanız Emekli Olabilirsiniz
Ankara-İstanbul Arası Artık İki Saat Bile Değil!
Ankara-İstanbul Arası Artık İki Saat Bile Değil!
Atatürk'ün bilinmeyen hastalığı neydi? Kalp krizi bile geçirmiş...
Atatürk'ün bilinmeyen hastalığı neydi? Kalp krizi bile geçirmiş...
Yemen'i bu sözlerle hedef aldı
Yemen'i bu sözlerle hedef aldı
Barajlardaki Su Oranı Kaça Yükseldi? Güncel Baraj Doluluk Oranları Kaç Oldu?
Barajlardaki Su Oranı Kaça Yükseldi? Güncel Baraj Doluluk Oranları Kaç Oldu?
Öne Çıkanlar Karikatürist Akın Çavdarlı ile Karikatür sanatı! │Güneş'li Sohbetler - Güneş Batum #canlı Karikatürist Akın Çavdarlı ile Karikatür sanatı! │Güneş'li Sohbetler - Güneş Batum #canlı Bu Listedeki Hastalıklardan Birini Yaşadıysanız Emekli Olabilirsiniz Bu Listedeki Hastalıklardan Birini Yaşadıysanız Emekli Olabilirsiniz