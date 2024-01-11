TSK'den Akıllı Cep Telefon Kararı! Rütbe Fark Etmeksizin Yasaklandı

Operasyon bölgelerinde güvenlik zafiyetine neden olduğu değerlendirilen akıllı cep telefonlarına yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri önemli bir karar verdi. Güvenlik kaynakları, akıllı cep telefonunun harekat bölgelerinde tamamen yasaklandığını duyurdu. Emrin tüm birliklere gönderildiğini belirten kaynaklar, "Rütbe fark etmeksizin istisna olmayacak" dedi.

Askerlerin iletişim ihtiyacının karşılanması için bütün sistemin operasyon bölgelerinde olduğunu bildiren kaynaklar, "Ağır yaptırımlar uygulanacak. TSK'dan ayırmaya gidecek kadar olabilir" ifadelerini kullandı.

Kaynaklar, operasyon bölgelerine gönderilecek askerlerin haberleşmeleri için dijital okur-yazarlık eğitimlerinin başladığını da ekledi.