Van'da nokta atışı terör operasyonu! 2 terörist etkisiz hale getirildi
Van'da kritik bir terör operasyonu düzenlendi. Özalp ilçesi kırsalındaki operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştı. Yerlikaya, "Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek." dedi.
Yurt içinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar kararlılıkla sürdürülüyor. Son operasyon Van'da düzenlendi. Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.
Van'ın Özalp ilçesi kırsalında, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, istihbarat çalışması yürüttü.
Çalışmaların sonucunda, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı ve Van Emniyet Müdürlüğü sevk ve idaresinde, J-SİHA ve PİHA destekli Şehit Üsteğmen Harun Parlak Operasyonu düzenlendi.
Jandarma özel harekat ve komandolar ile özel harekat polislerinin katılımıyla düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Operasyona ilişkin paylaşım yapan Bakan Yerlikaya, "Operasyonu düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum, gözlerinden öpüyorum. Milletimizin duaları sizlerle. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek." ifadelerini kullandı.
Yerlikaya'nın paylaşımında yer alan videoda, operasyona ilişkin görüntüler de yer aldı.
2️⃣ TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 1, 2023
ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMIYOR🇹🇷#Van #Özalp kırsalında Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığımızın yaptığı istihbarat çalışması sonucu; Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığımız ve Van Emniyet Müdürlüğümüz sevk ve… pic.twitter.com/mXL8e6dAG9
Kaynak: Anadolu Ajansı