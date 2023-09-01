Van'da nokta atışı terör operasyonu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Van'da kritik bir terör operasyonu düzenlendi. Özalp ilçesi kırsalındaki operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştı. Yerlikaya, "Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek." dedi.

Van'da nokta atışı terör operasyonu! 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Yurt içinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar kararlılıkla sürdürülüyor. Son operasyon Van'da düzenlendi. Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

Van'ın Özalp ilçesi kırsalında, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, istihbarat çalışması yürüttü.

Çalışmaların sonucunda, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı ve Van Emniyet Müdürlüğü sevk ve idaresinde, J-SİHA ve PİHA destekli Şehit Üsteğmen Harun Parlak Operasyonu düzenlendi.

Jandarma özel harekat ve komandolar ile özel harekat polislerinin katılımıyla düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyona ilişkin paylaşım yapan Bakan Yerlikaya, "Operasyonu düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum, gözlerinden öpüyorum. Milletimizin duaları sizlerle. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya'nın paylaşımında yer alan videoda, operasyona ilişkin görüntüler de yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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