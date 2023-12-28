Vatan Partisi'nin Acı Kaybı! Lezgin Önal Hayatını Kaybetti
Vatan Partisi Genel Başkan Başdanışmanı, Hakkari 17. Dönem Milletvekili Lezgin Önal hayatını kaybetti. Ankara Bayındır Tıp Merkezinde bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Önal'ın cenazesi, yarın TBMM'de düzenlenen törenle defnedilecek.
Kardeşliğin örnek temsilcisi Lezgin Önal hayatını kaybetti. Vatan Partisi Genel Başkan Başdanışmanlığı görevini yürüten Hakkari 17. Dönem Milletvekili Lezgin Önal, bir süredir yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Lezgin Önal'ın cenazesi 29 Aralık 2023, saat 11.00'de TBMM'de düzenlenecek törenin ardından defnedilecek.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Şule Perinçek, Lezgin Önal'ın hayatını kaybetmesinin ardından mesaj yayımladı.
Mesajda, "Türkiye siyasetinin erdemli şahşiyeti, Kardeşliğin örnek temsilcisi, Sayın Seval Önal'ın eşi, Vatan Partisi Üyesi ve Genel Başkan Başdanışmanı, Değerli Ağabeyimiz, Hakkari 17. Dönem Milletvekili Lezgin Önal'ı sonsuzluğa uğurluyoruz. Türk Milletine, Hakkari Halkına, Vatan Partisi üyelerine, Allah'tan rahmet ve başsağlığı diler, acılarını paylaşırız." ifadeleri yer aldı.
Lezgin Önal, Tansu Çiller’in Başbakanlığı döneminde DYP’de önemli görevlerde yer alan eşi Seval Önal ile birlikte Vatan Partisi’ne üye olmuştu.
Üyelik rozeti Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek tarafından takdim edilen ve Genel Başkan Başdanışmanlığı görevini üstlenen Önal, Güneydoğu bölgesinin önderlerindendi.