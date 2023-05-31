Ahmet Davutoğlu'na yakın gazete Karar'dan Mehmet Şimşek övgüsü

Seçimlerin arından gündemin en önemli konularından biri de ekonominin başına kimin geçeceği oldu. Tartışmalar sürerken ön plana çıkan isimlerden biri de Mehmet Şimşek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mehmet Şimşek ile birkaç defa görüşme yapması Mehmet Şimşek isminin ön plana çıkmasına sebep oldu. Mehmet Şimşek, daha önce uyguladığı Batı'cı ekonomi politikaları nedeniyle liberal medya ve Londra çevreleri tarafından olumlu karşılınıyor.

KARAR GAZETESİ'NDEN MEHMET ŞİMŞEK'E DESTEK

Mehmet Şimşek'e bir destek de Ahmet Davutoğlu'na yakın çizgisiyle bilinen Karar Gazetesi'nden geldi.

Karar, yaptığı habere "Piyasaların çözüm ümidi Mehmet Şimşek" başlığı attı. Haberde "Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in adının gündeme gelmesiyle ise ekonomi çevrelerinde Rasyonel politikalara dönüş için umut uyandı" vurgusu yapıldı.

Haberden öne çıkan kısım ise şu şekilde:

"Sandık yarışındaki sert dilin gölgesinde kalan enflasyon, kur, eriyen rezerv hükümetin önünde en acil başlık olarak duruyor. Uzmanlardan 'Acil neşter şart' uyarıları gelirken eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Cumhur başkanı Erdoğan'la görüşmesi dikkat çekti. Erdoğan'ın "Uluslararası itibara sahip bir finans yönetimi tasarlıyoruz" sözleri sonrası gerçekleşen temas 'Şimşek ekonominin dümenine geçecek' beklentisi oluşturdu. Piyasalarda olumlu karşılanan iddia bilim dışı yaklaşımdan uzaklaşılacağı beklentisi oluşturdu."

CUMHURİYET'TEN ŞİMŞEK İSMİNİN YETMEYECEĞİ VURGUSU

Cumhuriyet gazetesi de Mehmet Şimşek ile ilgili yaptığı haberde ekonominin toparlanması için sadece Şimşek adının yetmeyeceğine vurgu yaptı. Cumhuriyet'e konuşan Ekonomist Dr. Atilla Çifter “Mart 2024’te seçim var. Ortodoks politikaların Şimşek ile bile olasılığı çok düşük. En fazla 2-3 ay vitrinde zaman kazanmaya yarayabilir. 2018 öncesinden çok farklı olarak ödemeler dengesi finansmanı sorunu var, sadece isimle çözülebilecek gibi gözükmüyor” diye konuştu.

LONDRA TEPEFCİLERİ ÇELİŞKİSİ

Aydınlık Gazetesi'nin bugün manşettinde yer alan haberde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmaya dikkat çekildi. Erdoğan'ın konuşmasında Şimşek'in üstleneceği göreve dair bazı ipuçları veriyor.

Cumhurbaşkanı, yeni dönemde de “yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme” ilkelerini net bir dille ifade etti. Erdoğan ayrıca muhalefetin ekonomik anlayışına gönderme yaparak “Ülkeyi Londra tefecilerine teslim edeceklerdi. Edemediler.” dedi. Erdoğan'ın sözleri, özellikle cari fazla yoluyla büyüme vurgusu, cari açık veren ve bunun finansmanı için dışarıdan para arayan bir modelin reddedildiğine işaret. Cari açık ancak finanse edilebildiği sürece verilir. Dış kaynakla finanse edilemeyen ekonomilerin cari açık veremediği ve ödemeler dengesi krizinin gündeme geldiği biliniyor. Türkiye içsel para arzı, dost ülkelerden mevduat aktarımı, KKM, ve SWAP'lar ile dış ticaretini finanse etme ve ulusal paralarla ticareti artırma yolunu geçen dönemde tercih etti. Erdoğan'ın muhalefete yönelik “Londra tefecileri” göndermesi kendisinin bu yolu kapattığına işaret ediyor.