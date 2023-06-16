CHP listelerinden Meclis'e girmişlerdi: DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi ayrı grup kuracak

DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi genel başkanları, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) grup kurmak için görüşmelere başladı.

Alınan bilgiye göre, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bugün bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, üç partinin TBMM'de grup kurmasına ilişkin çalışmalar ele alındı.

14 Mayıs seçimlerine CHP listelerinden giren DEVA Partisi 15, Gelecek ve Saadet Partisi de 10’ar milletvekili çıkarmıştı.