Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: "Anayasa'nın sivili olmaz"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Çıkış Yolu Programında gündemi değerlendirdi.

Hükümetin yeni Anayasa ısrarıyla ilgili konuşan Perinçek, sivil anayasanın devlet dışı olduğuna dikkat çekti.

- Anayasa'nın devlet dışı olması, siliv olması mümkün değil. Siliv Anayasa demek, hukuku hiç bilmemek demek. 1. sınıfta o hukuk başlangıcından bile nasibini almamış insanlar bahseder. Anayasa'nın sivili olmaz! Anayasa, devleti düzenleyen hukuktur, dolayısıyla Anayasa'nın sivili olmaz. Sivil demek devlet dışı demektir. Devlet dışı bir Anayasa, olmaz. Bu bir cehalettir.

LGBT PROPAGANDASINA KARŞI AİLELER AYAKTA

Perinçek, LGBT dayatmasına karşı ailelerin İstanbul Saraçhane'de yapacağı büyük buluşma için de çağrı yaptı.

- Burada davet ediyoruz değerli vatandaşlarımızı. 100'ün üzerinde dernek katılıyor. Cumhuriyet Kadınları Derneği Başkanı Sayın Prof. Tulin Oygür konuşmacı, TGB Başkanı Sayın Kayahan Çetin konuşmacı... Milliyetçi, muhafazakar, devrimci bütün kesimleri kucaklayan bir miting.

Perinçek'in gündeminde İklim Kanunu teklifi de vardı.

- İklim değişikliği başka bir şey, çevre kirlenmesi başka bir şey. İkisini ayırmak lazım. İnsanın doğayı kirletmesi iklim değişikliğine yol açacak bir olay değil. Zararlı bir olay ama oradan 'iklim değişir' sonucuna varmak çok çok büyük bir yanlış. Kıta platolarının hareketleri, Dünya'nın yörüngesindeki değişiklikler ve Güneş'teki patlamalar iklim değişikliklerine yol açıyor.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye'nin aydın yüzleri Erkan Yücel, Durmuş Uyanık ve Turan Dursun'u da andı.