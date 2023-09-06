Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: "Bu Türk devriminin özgürleştirdiği kadının başarısıdır"

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Çıkış Yolu programında gündemi değerlendirdi. Tarih yazan Filenin Sultanlarının başarısını Türk devrimine dayandırdı.

- Türkiye'nin aynı sosyo-ekonomik durumunda olan çeşitli ülkeler var. Niye onların esamesi okunmuyor bu şampiyonalarda? Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonu oldu, ondan evvel Milletler Ligi'nde şampiyon oldu, şimdi Olimpiyatlar'da da şampiyon olacak. Bu, Türk devriminin özgürleştirdiği kadının başarısıdır.

Perinçek, Türk devriminin kadını özgürleştirdiğini vurguladı, "Türk devriminin en büyük başarılarından biri kadını özgürleştirmesidir." dedi.

Aydınlık Gazetesi'nin hazırladığı posterle ilgili de konuştu Perinçek.

- Bir şey daha söyleyeyim "Kahramanlar"ı görünce... Filenin Sultanları falan... Bence Filenin Kaplanları! Sultanlar üç metre balıklama uçup yerden o topu çıkartamazlar. Onlar Filenin Kaplanları, Filenin Aslanları!

"UKRAYNA'NIN YANINDAYIZ DEMEK YUNANİSTAN'IN YANINDAYIZ DEMEK"

Soçi'deki Erdoğan-Putin görüşmesi de Perinçek'in gündemindeydi. Hükümetin dış politikada çelişkili politikalar izlediğine dikkat çekti.

- Türkiye hükümeti seçimden sonra, kendisine olan güvenleri, itibarı sarsan politikalar izledi. Sayın Tayyip Erdoğan, "Biz Ukrayna'nın yanındayız." dedi. "Ukrayna'nın yanındayız" demek, "Yunanistan'ın yanındayız" demektir. "Ukrayna'nın yanındayız" demek, Doğu Akdeniz'de Amerika'nın ve Yunanistan'ın yanındayız demektir. Çünkü sonuç itibarıyla burada tek bir cephe var.

"AKDENİZ'DE TEHDİT ABD, İSRAİL VE YUNANİSTAN'DAN GELİYOR"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Akdeniz'de Türkiye'ye tehdidin Amerika-İsrail ve Yunanistan'dan geldiğini bir kez daha hatırlattı.

- Bu politikayı izleyen hükümet, Akdeniz'de Türkiye'yi savunamaz. Sonuç itibarıyla bize tehdit nereden geliyor? Yüzde yüz herkesin paylaştığı bir saptama: Akdeniz'de tehdit bize ABD ve İsrail ekseninden geliyor, Yunanistan da ona dahil. Bunlar aynı zamanda Rusya'ya karşı Karadeniz ve Doğu Avrupa'da tehdit oluşturuyorlar.

"EKONOMİK BÜYÜME İŞTAHI DALGA GİBİ AK PARTİ HÜKÜMETİNİ AŞACAK"

Perinçek'in gündeminde ekonomideki gelişmeler de vardı.