Özgür Bursalı: "Korucularımızın sesi olacağız"

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, güvenlik korucularının haklarıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. "Güvenlik korucularına borçluyuz" diyen Bursalı, özlük haklarının kapsamlı bir şekilde geliştirileceğini ifade etti. Bursalı, Vatan Partisi'nin vatan fedaisi korucuların Meclis'teki sesi olacağını vurguladı.